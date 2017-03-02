Служба безопасности Украины задержала женщину, которая по заданию террористической организации «ДНР» устраивала в Днипре провокации во время массовых акций, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, деньги на противоправную деятельность женщина получала в Донецке от своего мужа - главаря одного из бандформирований «ДНР».

«Во время обыска правоохранители изъяли у сообщницы террористов, которая к тому же является руководителем отделения политической партии объявленного в розыск члена криминальной «семьи» Януковича, средства связи, фотографии, видеоматериалы, носители информации с доказательствами противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные.