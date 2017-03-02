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В Киевском городском совете произошла драка между депутатом от фракции «Свобода» Владимиром Назаренко и депутатом от «Солидарности» Александром Харченко.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив объявил перерыв в заседании и собрал всех на согласительный совет, сообщает Укринформ.

Причины драки неизвестны, но очевидно, что она произошла после выступления народного депутата Юрия Левченко, который призвал мэра Киева Виталия Кличко уйти в отставку.

Впоследствии депутат «Солидарности» Александр Харченко призвал передать материалы стенограммы с выступлением Левченко в Генпрокуратуру.

«Сейчас мы проведем согласительный совет. Я уверен, что кто виноват найдет в себе силы принести извинения перед депутатским корпусом и мы сможем нормально продолжить работу», - прокомментировал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

 
ForUm

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