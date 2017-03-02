Печерский районный суд Киева арестовал автомобиль премиум-класса Bentley Brooklands из автопарка бывшего президента Виктора Януковича в резиденции «Межигорье». Об этом говорится в определении суда от 23 февраля, передают Українські Новини.

Генпрокуратура установила, что в целях удовлетворения бытовых нужд Януковича, которые возникали в ходе проживания последнего в резиденции, было создано фиктивное предприятие «КиевУниверсалСервис».

В ходе досудебного расследования проведен осмотр имущества в резиденции и обнаружен «Музей ретро-автомобилей». В ходе осмотра в одном из боксов указанного музея обнаружена фотокопия свидетельства о регистрации транспортного средства Bentley Brooklands, владельцем которого является «КиевУниверсалСервис».

Из материалов ходатайства следует, что Янукович является по сути фактическим владельцем вышеуказанного транспортного средства, а право собственности зарегистрировано на «КиевУниверсалСервис» только с целью скрыть истинного владельца этого автомобиля, а также легализовать имущество, полученное преступным путем. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на автомобиль Bentley Brooklands.

Данная модель премиум-класса была представлена в 2007 году, всего выпущено 550 таких автомобилей. Стоимость Bentley Brooklands составляет около 3,4 млн гривен.

Напомним, в июле 2016 года суд арестовал 27 ретро-автомобилей, принадлежащих Януковичу.