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Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в январе 2017 года увеличилась на 15,2% по сравнению с показателем на конец декабря 2016 года и достигла 11,1 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период немного увеличилась и составляет 2,5 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась – 400 млн грн. Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод также не изменилась – 1,5 млрд грн.

По данным Госстата, в январе украинцы уплатили за электроэнергию 3,6 млрд грн (112% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец января составила 3,6 млрд грн.

Всего в январе украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,2 млрд грн, что составило 62,6% начисленных за этот период сумм, сообщает УНИАН.

Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Хмельницкой, Донецкой и Полтавской областях (81,6%, 72,6% и 73,7% соответственно), а самый низкий – в Закарпатской и Луганской областях (43,1% и 39% соответственно). Также сообщается, что за январь 2017 года с населением было заключено 3,3 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 21,9 млн грн.

Напомним, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в декабре 2016 года увеличилась на 17% по сравнению с показателем на конец ноября и достигла 9,4 млрд грн.
ForUm

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