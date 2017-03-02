Китай заинтересован в расширении присутствия на рынке Европы, а из-за ЗСТ Украины и ЕС Поднебесной выгодно строить заводы у нас и экспортировать товары в Европу.

Так что от »валютных войн» двух гигантов - США и Китая - вполне может выиграть маленькая украинская экономика. Главное - не увлекаться.

Против кого дружим?

Министр финансов США в телефонном разговоре с главой МВФ четко дал понять, чего ожидает от фонда. В частности, написал на своей странице в Facebook исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, в США надеются, что «МВФ обеспечит проведение честного и глубокого анализа политики обменного курса среди стран - членов МВФ».

По мнению эксперта, это означает, что американский Минфин ожидает начала серьезного давления на страны с недооцененными местными валютами. Логика очевидна и предельно ясна: такие страны в случае торговли с США имеют серьезные конкурентные преимущества. И прежде всего речь идет о Китае.

Недооцененность китайского юаня беспокоит США уже достаточно давно. Учитывая, что США являются важнейшим потребителем экспорта из Поднебесной, в случае начала такого «честного» давления и анализа Китай будет чувствовать себя гораздо хуже. По словам Олега Устенко, возможна серьезная корректировка в долгосрочных прогнозах роста китайской экономики, что крайне нежелательно для руководства КНР. Снижающийся экспорт (при прочих равных условиях) приведет к торможению экономического роста. А поскольку Китай - это вторая по величине экономика мира, речь идет о гигантских цифрах.

- Завуалированно меры, которые собираются предпринять американцы, действительно направлены не против всех недооцененных валют, а в первую очередь против Китая, - отметил «КП» в Украине» директор экономических программ Центра Ра­зумкова Василий Юрчишин. - Однако, на мой взгляд, недооценка юаня сильно преувеличена, и он сегодня недооценен гораздо меньше, чем, скажем, 3-5 лет назад. К тому же в ближайшее время китайская валюта, вероятно, укрепится еще больше.

К тому же, продолжает экономист, сегодня МВФ не является большим авторитетом для азиатских стран, особенно после создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций ABII - в ближайшем будущем некоего аналога МВФ. Так что риски для Поднебесной вследствие давления фонда не так уж высоки. Не то сейчас время, чтобы Китай боялся пересмотра курсов МВФ.

Путь в Европу

Тем не менее давление вполне может привести к тому, что китайцы, пытаясь продать свою продукцию кому-нибудь еще, начнут искать новые рынки сбыта. Но где их искать? Кто сможет компенсировать Китаю возможное снижение валютных поступлений из США?

- Определенно, что одна из активно рассматриваемых возможностей - это Европа, - говорит Олег Устенко. - Но здесь не все так просто. Если юань укрепится «под палкой МВФ» и при «содействии США», то он укрепится не только относительно доллара, но и относительно евро. И одна из возможностей для Китая компенсировать потери - это сделать свой экспорт в ЕС более дешевым. Например, за счет того, чтобы не платить импортные пошлины. Теоретически это возможно, если открыть зону свободной торговли с ЕС. Практически, по крайней мере в обозримом будущем, это нереально.

Другая потенциальная возможность - теоретически реальная, а на практике не реализуемая как минимум из-за резкого увеличения затрат, - это открывать свои производства в ЕС, - продолжает эксперт. - Так что остается только один выход - попытаться «пробиться сбоку».

«Черный ход» через Киев

Именно этот «боковой вход» уже потихоньку начал «тестироваться» китайскими властями.

- Прошлогоднее заявление посла Китая в Украине о желании начать переговоры по созданию совместной ЗСТ - это был пробный шар, - уверен Олег Устенко. - И вполне возможно, что по всем правилам «инвестиционного жанра» мы увидим резкое увеличение интереса китайских инвесторов к Украине. Их логика абсолютно понятна. Зачем платить импортную пошлину при пересечении таможенной границы ЕС (в среднем около 10%), если можно воспользоваться той ЗСТ, которая уже есть у других? Например, у Украины.

Очевидно, что наша ЗСТ с Европой позволяет воспользоваться ею любому, кто заинтересован в выходе на европейские рынки. Это не плохо и не хорошо - это просто такие правила.

По мнению Василия Юрчишина, интерес Китая к Украине вполне объясним. Ведь мы можем предложить не только ЗСТ с Европой, но и потенциально - с Канадой, Израилем и Турцией. Пока что ведутся переговоры, но и Китай собирается перестраиваться не сегодня и не завтра.

А Олег Устенко добавляет: у Украины есть целый ряд преимуществ, включая и такое унизительное, как дешевая, но при этом квалифицированная рабочая сила. При средней зарплате в Украине около 200 долларов в месяц китайская зарплата в городах более чем 700 долларов может быть серьезным «мотиватором». Так почему бы китайскому бизнесмену не сэкономить не только 10% на импортных пошлинах, но еще и на дешевизне рабочей силы украинцев и не переехать сюда? И весьма вероятно, что это и начнет происходить в ближайшем обозримом будущем. Причем, говорит эксперт, китайского инвестора не испугаешь недостаточно качественным бизнес-климатом в стране. Это вам не европеец и не американец. У него другой менталитет - он пробьется «через тернии к звездам»!

В таком сценарии несомненным позитивом для Украины будет дополнительный и существенный импульс для экономического роста, что так необходимо для исстрадавшейся украинской экономики, подытожил Устенко. Но в долгосрочном плане стать новой «фабрикой» Европы с, мягко говоря, не очень качественным бизнес-климатом не очень бы хотелось. И спасти нас от этого смогут только реальные реформы.

МНЕНИЕ

«Это окончательно убьет украинского производителя»

- У любого события есть две стороны, - говорит финансовый эксперт FIBO Group Дмитрий Кучер. - С одной стороны, Украине жизненно необходимы иностранные инвестиции, и с этим никто не спорит. А если мы их не получаем из Европы или США, которые предъявляют достаточно жесткие требования к надежности экономики, в которую они инвестируют, можно получить их от других инвесторов, в том числе и от Китая. Однако не стоит забывать: предоставляя свои ресурсы Китаю в пользование, мы в итоге не сможем построить независимую экономику, а значит, будем все дальше и дальше отдаляться от развития внутреннего рынка. Выход на украинский рынок крупнейшего в мире производителя товаров окончательно убьет украинского производителя, который в достаточно сложных экономических условиях все еще находит в себе силы не только выживать, но и развиваться. Поэтому, как бы пафосно это ни прозвучало, задача украинского правительства - это прежде всего стимулирование развития украинского бизнеса. Только в этом случае Украина однозначно выиграет.

В ТЕМУ

Почему девальвация гривны не пошла на пользу экономике

Некоторые страны, для того чтобы запустить экономику, ослабляют собственные валюты, таким образом делая свои товары более конкурентными на международном рынке. В Украине же гривна девальвировала дальше некуда, а долгожданного «запуска» все не видно. Почему же этого не произошло?

- Девальвирование собственной валюты - это палка о двух концах, поэтому мало кто идет на такие меры добровольно, - говорит Василий Юрчишин. - Ведь девальвация автоматически приводит к подорожанию всего импорта, поэтому такие меры могут сработать не только для стран с высокими конкурентными преимуществами, но и при условии разумной политики импортозамещения. А этим могут похвастаться очень немногие. У той же России ничего не получилось, даже учитывая их потенциал.

На мой взгляд, девальвация, направленная на запуск экономики, могла работать в 70-90-е годы, когда глобализация росла и рынки не были настолько открытыми. А сейчас это очень сложно.