С 26 марта в связи с переходом на летнее время меняется график движения семи скоростных поездов, также изменится график движения дополнительных поездов, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

Так, поезд №705 Киев - Перемышль будет отправляться из Киева в 07:00 и прибывать в Перемышль в 13:25 с остановками на станциях Святошин (07:14-07:15), Коростень (08:32-08:33), Подзамче (11: 55-11:56) и Львов (12:05-12:17).

Поезд №744 Трускавец - Дарница будет отправляться из Трускавца в 04:15 и прибывать на станцию ​​Дарница в 11:54 с остановками на станциях Дрогобыч (04:30-04:36), Львов (05:47-06:08), Подзамче (06:16-06:17), Коростень (10:00-10: 01), Святошино (11:19-11:20), Киев - Пассажирский (11: 31-11:39).

Поезд №747 Дарница - Львов будет отправляться из Дарницы в 6:26 и прибывать во Львов в 14:22. На пути следования поезд будет делать остановки на станциях Киев - Пассажирский (06:42-06:52), Винница (09: 24-09: 26), Хмельницкий (11:07-11:09), Тернополь (12:41-12:43).

Поезд №763 Дарница - Одесса будет отправляться из Дарницы в 16:14 и прибывать в Одессу в 23:38 с остановками на станциях Киев - Пассажирский (16:30-16:40), Винница (18:54-18:56), Жмеринка (19:29-19:31), Вапнярка (20:23-20:24), Котовск (21:37-21:38).

Поезд №720 Винница - Харьков будет отправляться из Винницы в 15:27 и будет курсировать пойствующему расписанию с остановками на станциях Калиновка (15: 44-15:45), Казатин (16:10-16:11), Попельня (16:47-16:48), Фастов (17:11-17:12), Киев - Пассажирский (17:54-18:09), Дарница (18:25-18:26), Борисполь (18:40-18:41), Яготин (19:12-19:13), Гребенка (19:37-19:40), далее по измененному расписанию с остановками на станциях Лубны (20:05-20:20), Ромодан (20:41-20:45) , Миргород (21:05-21:07), далее по действующему расписанию Полтава-Киевская (21:58-22:00), Люботин (23:13-23:15) и прибывать в Харьков в 23:40.

Также изменится график движения дополнительных скоростных поездов, а именно:

поезд №728 Киев - Харьков будет отправляться из Киева в 11:46 и прибывать в Харьков в 16:27 с остановками на станциях Дарница (12:02-12:04), Миргород (14:00-14:01), Полтава- Киевская (14:50-14:52);

поезд №727 Харьков - Киев будет отправляться из Харькова в 16:56 и прибывать в Киев в 21:57 с остановками на станциях Полтава-Киевская (18:31-18:33), Миргород (19:24-19:26), Дарница (21:41-21:43);

поезд №745 Дарница - Львов будет отправляться из Дарницы в 12:00 и прибывать во Львов в 17:38 с остановками на станциях Киев-Пассажирский (12:16-12:24) и Коростень (13:55-13:56).