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Президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во время обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Главы украинского государства.

«Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России», - говорится в комментарии, сообщает УНИАН.

Отмечается, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату».

Также в пресс-службе отметили, что из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения на сайте главы государства не было.

Ранее российское издание «Коммерсант» написало со ссылкой на источники в Киеве и Москве, что с начала 2017 года Порошенко и Путин говорили по телефону 4 раза.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.
ForUm

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