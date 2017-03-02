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Правительство Молдовы отозвало с должности посла в России и по совместительству в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Дмитрия Брагиша. Об этом на заседании заявила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, сообщают Українські Новини.

Как сообщает издание NewsMaker, Министерство иностранных дел и европейской интеграции отказалось разглашать причины такого решения.

«Мы не хотим, чтобы эта информация навредила двусторонним отношениям или самому человеку, о котором идет речь», - сказала советник по связям с общественностью министра иностранных дел и европейской интеграции Анна Самсон.

Решение об отзыве Брагиша стало неожиданностью для МИД РФ. Как заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, причины такого решения для российской стороны не ясны.

«Это известие несколько неожиданное. Наверное, о причинах такого решения надо спрашивать в Кишиневе», - заявил он.

По его словам, Брагиш участвовал во всех переговорах, принимал участие в заседаниях межправкомиссии, активно взаимодействовал по линии МИД.

Брагиш был назначен на должность посла Молдовы в Москве прежним президентом Николаем Тимофти 27 ноября 2015 года.

 

 
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