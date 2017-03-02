Президент выразил соболезнования Министру иностранных дел Павел Климкин в связи со смертью отца

Президент Украину Петр Порошенко выразил соболезнования министру иностранных дел Павлу Климкину в связи со смертью отца. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«С прискорбием узнал о смерти Вашего отца. Вместе с Вами склоняю голову в скорби и разделяю Вашу боль в связи с невосполнимой потерей дорогого человека», - говорится в соболезновании.

«Ваш отец передал Вам частичку своей души и гордился Вашими достижениями. Прошу принять мои искренние соболезнования и пожелания выдержки и крепости духа. Светлая ему память», - отметил Президент.