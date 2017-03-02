Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе запланировано на 7 марта.

Такая возможность обсуждалась во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

По словам Сайдика, стороны попросили содействовать в осуществлении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской 7 марта.

«Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность полному отводу тяжелого вооружения», - сказал дипломат.

Как сообщал ForUm, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.

Отвод сил в районе Станицы Луганской неоднократно срывался из-за систематических обстрелов членами НВФ позиций украинских военных.