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В среду, 1 марта, посторонние лица повредили подъездной путь к Клесовскому карьеру, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По оперативной информации Департамента безопасности ОАО «Укрзализныця», на месте инцидента, у пути, работало около 80 мотопомп, с помощью которых добывают янтарь. В результате повреждено земляное полотно пути.

«На место добычи янтаря прибыли сотрудники полиции, но их встретила вооруженная группа из почти 400 человек. Часть из них препятствовала доступу к месту инцидента полиции и работникам железной дороги», – говорится в сообщении.

Сегодня, 2 марта, железнодорожники попытаются провести обследование поврежденной инфраструктуры и оценить нанесенный злоумышленниками ущерб.

Об указанном инциденте сообщили в Службу безопасности Украины.
ForUm

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