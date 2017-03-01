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Правительство назначило генеральным директором государственного предприятия «Международный аэропорт Борисполь» Павла Рябикина. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Сегодня правительство наконец принял решение и назначило руководителя аэропорта «Борисполь» - Павла Рябикина. Мне очень приятно, что это решение принято, что Павел Рябикин назначен, и мы можем двигаться дальше в вопросе развития аэропорта Борисполь», - подчеркнул он.

Министр инфраструктуры также добавил, что назначение Рябикина является шагом к реформе аэропорта. «Для меня кадровое назначение это не победа, а первый шаг для того, чтобы проводить качественную реформу. И каждый назначенный – это не 100% успех, мы должны увидеть его в работе. Я имею четкую и понятную позицию: в Украине должны быть лоукосты, деятельность государственных компаний должна быть прозрачной, государственный бюджет должен получить высокие доходы от аэропорта «Борисполь». Начало этому уже есть - по результатам 2016 год аэропорт «Борисполь» показал доход в 1,5 млрд гривен. Это очень серьезно», – подчеркнул Омелян.

 

 
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