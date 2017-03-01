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Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в отношении председателя Счетной палаты Украины Романа Магуты. Подозреваемым и стороне защиты открыт доступ к материалам уголовного производства.

Магуте инкриминируют преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ( «Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, члена Счетной палаты - главного контролера - директора департамента по вопросам АПК - подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ») УК Украины.

По версии следствия, в период с января 2014 по март 2015 года председатель Счетной палаты Украины, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах главного контролера - директора департамента по вопросам АПК Счетной палаты Украины, путем подготовки и подписания ряда служебных документов соврешил умышленные действия, следствием которых стало противоправное отчуждение двухкомнатной служебной квартиры в новостройке города Киева в частную собственность ее родственника.

Этому родственнику сообщено о подозрении и, из-за уклонения от следствия, он объявлен в розыск.

 Напомним, 16 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Магуте о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия). Данное подозрение ранее было подписано подписанное генеральным прокурором Юрием Луценко.

18 ноября Соломенский районный суд избрал в отношении Магуты меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. 
ForUm

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