Против лиц, которые незаконно присвоят украинские активы на оккупированной территории Донбасса, нужно ввести санкции. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с госсекретарем Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Республики Польша Витольдом Ващиковским, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права - были де-факто Россией конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины», - подчеркнул он.

Президент добавил, что это происходят на фоне фактического введения этих территорий в «рублевую зону», поставок газа и электроэнергии из России, введения бюджетных прямых трансфертов. «Это абсолютно четким подтверждением факта оккупации этой территории российскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемой участке. В связи с этим мы подчеркиваем, что Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня, убийства украинских военных и гражданских, за незаконное удержание заложников, как на оккупированной территории, так и внутри РФ», - подчеркнул Порошенко.



Президент также призвал ввести санкции против лиц, которые незаконно присвоят украинские активы. «Чтобы в отношении тех, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства», – отметил он.

Глава государства уверен, что скоординированные действия будут эффективными.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

Сегодня, 1 марта, ПАО «Укртелеком» сообщило о вынужденном прекращении оказания услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами.

В то же время глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».