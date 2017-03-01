также в разделеПолитика
Порошенко надеется на продление действия «крымского пакета» санкций 15
Кабмин создал рабочую группу для мониторинга системы е-декларирования 17
Гройсман предложил руководству ФГИ уволиться 64
В ВСУ заявляют, что не закрывали дело против Иванющенко 20
В Кремле прокомментировали «отжим» предприятий в «Л/ДНР» 107
Гройсман дал отмашку ремонту и строительству дорог 40
Тука требует завести дело против Садового и Семенченко 101
Порошенко о переговорах в ЕС по безвизу: Это формальный, но важный шаг 50
Въезд в Россию и Беларусь запрещен 300 тысячам украинцев 397
Луценко: ВСУ закрыл все дела против Иванющенко 114
Безвиз для Украины: Переговоры в ЕС завершились успешно 203
Климкин: Крым превратился в «серую зону» террора и репрессий 78
Завтра Кабмин примет решение о правилах торговли с ОРДЛО 77
Минюст зарегистрировал партию Саакашвили 84
Билозир отрицает поездки в Москву 59
Савченко о формате переговоров по пленным: «Порошенко – Путин» и «я – Захарченко» 56
Савченко попала в ОРДЛО «козьими тропами» 60
Гройсман зовет «блокадников» на металлургические предприятия 82

Против лиц, которые незаконно присвоят украинские активы на оккупированной территории Донбасса, нужно ввести санкции. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с госсекретарем Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Республики Польша Витольдом Ващиковским, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права - были де-факто Россией конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины», - подчеркнул он.

Президент добавил, что это происходят на фоне фактического введения этих территорий в «рублевую зону», поставок газа и электроэнергии из России, введения бюджетных прямых трансфертов. «Это абсолютно четким подтверждением факта оккупации этой территории российскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемой участке. В связи с этим мы подчеркиваем, что Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня, убийства украинских военных и гражданских, за незаконное удержание заложников, как на оккупированной территории, так и внутри РФ», - подчеркнул Порошенко.

Президент также призвал ввести санкции против лиц, которые незаконно присвоят украинские активы. «Чтобы в отношении тех, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства», – отметил он. 

Глава государства уверен, что скоординированные действия будут эффективными.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

Сегодня, 1 марта, ПАО «Укртелеком» сообщило о вынужденном прекращении оказания услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами.

В то же время глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Ботинки зимние