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Национальное антикоррупционное бюро предлагает Фонду государственного имущества Украины разорвать контракт с директором ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (51% акций принадлежит государству), которого обвиняют в растрате более 492 млн грн предприятия.

Соответствующее письмо за подписью директора НАБУ Артема Сытника отправлено 27 февраля, сообщает пресс-служба Бюро.

В письме, среди прочего, указывается, что директор ООО «ЗТМК» нарушил ряд пунктов контракта, заключенного с ним ФГИ. Речь идет об обеспечении высокодоходной деятельности, эффективном использовании и сохранности имущества, проведении модернизации предприятия.

Бюро предлагает ФГИУ провести анализ финансово-экономических показателей деятельности ООО «ЗТМК», принять меры контроля по использованию и сохранности финансовых ресурсов предприятия и достижения цели его создания, в том числе по использованию инвестиционных средств, привлеченных для технической модернизации производства.

В НАБУ напомнили, что в течение 2014-2015 годов на модернизацию производства ООО «ЗТМК», согласно договору об учреждении, компания-совладелец «TOLEXIS TRADING LIMITED» выделила 880 млн грн. Однако директор ООО «ЗТМК», злоупотребляя служебным положением и войдя в сговор с группой лиц, совершил растрату большей части полученных денежных средств (более 492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц.

Расследование по приведенным фактам детективы начали в июне 2016 года.

В сентябре 2016 года директору ООО «ЗТМК» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Предложение Бюро о расторжении контракта с директором ООО «ЗТМК» является обязательным для рассмотрения ФГИУ в течение 30 дней. Поскольку, согласно п. 11 ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», НАБУ имеет право направлять органам государственной власти рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

 
ForUm

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