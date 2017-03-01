Завтра, 2 марта, в Запорожье пройдет митинг зоозащитников из разных городов Украины в поддержку пенсионера Заура Пруидзе, которому грозит срок за умышленное убийство коллеги. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту ForUm’a сообщила основатель ПО БФ «Маленькие сердца» Юлия Петренко.

По ее словам, пенсионер Пруидзе – охранник одного из запорожских СТО. Мужчина работал там с напарником, который скончался в больнице после драки с ним. Конфликт между ними завязался из-за того, что второй якобы издевался над собаками.

По словам Петренко, придя как-то на смену, Пруидзе обнаружил окровавленную собаку.

«Заур, который работает охранником на СТО, пришел на свою смену. Его не встретили собаки. Он подошел к будке, чтобы посмотреть, где они. Собака Жуля лежала окровавленная... Он начал звонить, выяснять, что произошло…», - рассказывает Петренко о том, с чего началась история.

Позже, как отмечает волонтер, Пруидзе узнал, что его сменщик топором рубил собак.

«(Заур. – Ред.) позвонил директору и попросил срочно предпринять какие-то меры… Далее, я так понимаю, директор связался с живодером. Тот прибежал на работу, устроил Зауру скандал, начал ему угрожать. Взял топор и сказал, что зарубает его вместе с этими собаками. И на него шел. Ну, вот как в преддверии драки. Но, просто, когда у человека топор, понятно, что другой человек начнет защищаться. Заур говорит, что под руку попадалось, тем и защищался. Это не было какое-то нападение. Это была драка. Во время этой потасовки живодер падал. Он мог удариться головой. Его забрали в больницу, через шесть дней он умер», - говорит она.

Сейчас Пруидзе находится под следствием. Однако, активисты полагают, что в материалах дела не учтено множество важных нюансов.

«Заключения судмедэксперта о причине смерти (напарника Заура Пруидзе. – Ред.) нет до сих пор. В материалах дела она не указана. В материалах дела не принято во внимание сведения Заура о том, что это была самооборона. В материалах дела нет (информации. – Ред.) о потерпевшей собаке. А мы знаем, что есть ст.299 УКК за «Жестокое обращение с животными». В материалах нет сведений о том, что Заур защищал животных. То есть, дело сфабриковано», - добавила Петренко.

Изначально, по словам волонтера, для Пруидзе была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако сейчас пенсионера хотят поместить в СИЗО, вменяя ему покушение на умышленное убийство.

«Понятно, что когда мы узнали об этой ситуации, мы объединились с активистами из разных городов. Обратились к народному депутату Андрею Немировскому. Он отреагировал, связался с одним из лучших адвокатов Киева, который не проиграл ни одного дела – Александром Панченко. Они с ним договорились, чтобы Александр защищал Заура. Когда прокурор узнал, что подключилось очень много людей, он тут же подает заявление в суд о смене меры пресечения на помещение в следственный изолятор – то есть, взятие под стражу», - объясняет ситуацию Петренко.



«Заур больной человек, перенесший две операции на сердце. Находится сейчас в больнице. Все эти события просто выбили его из колеи. Александр Панченко договорился с клиникой Амосова в Киеве, которая готова его принять. Следователь и прокурор всячески препятствуют лечению. Они хотят его забрать в СИЗО для того, чтобы там, видимо, выбить признание в убийстве», - добавила она.

Петренко также сообщила, что ранее запорожскими зоозащитниками было подано заявление «о рассмотрении дела о том, что умерший живодер преступил закон», нарушив ст. 299 Уголовного кодекса Украины, информации о чем, якобы тоже нет в материалах дела Пруидзе.

«И прокуратура для того, чтобы завтра сорвать митинг, назначила слушание по этому делу тоже на завтра и тоже на 9:30 утра. (На это же время назначено слушание вопроса о мере пресечения для Заура Пруидзе в Апелляционном суде г. Запорожье. – Ред.)», - заявила Петренко.

«Почему мы решили помочь человеку? Во-первых, мы зоозащитники, во-вторых, мы за справедливость. И мы против коррумпированного и продажного суда. Если они хотят разбираться, они должны, как минимум, рассматривать (это как. – Ред.) самозащиту, но ни как умышленное убийство. Человек защищал животных, потом человек защищал свою жизнь. Что случилось с живодером – не понятно. Он мог умереть от того, что упал и ударился головой. Он мог умереть от инфаркта. Нет заключения судмедэксперта о причине смерти», - подчеркнула волонтер.

По ее словам, активисты намерены собраться у здания Апелляционного суда г. Запорожье 2 марта в 8:30 утра.

«Приедут люди из Киева. Едет наша делегация - 12 человек. Из Днипра – делегация 14 человек, из Белой Церкви – 2, из Запорожья человек 20-30 планируется», - рассказала Петренко.

По ее словам, среди них - представители таких организаций, как ПО БФ «Маленькие сердца» (Киев), ОЗЖ «За жизнь» (Киев), ЗГОО «Служба защиты животных» (Запорожье), а также ДГОО ЗЖ «Верность» (Днипро).