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ВВП в Украине в январе вырос на 5,1%. Об этом сказано в материалах, обнародованных сегодня Министерством экономического развития и торговли Украины. 

Отмечается, что сводный индекс производства товаров и услуг в январе 2017 года вырос на 7% по сравнению с январем 2016 года. ВВП в январе вырос на 5,1%, тогда как показатель января 2016 года оценивался в -1,6%, сообщает 112 Украина.  

В отчете отмечено, что на положительные показатели значительно повлияла критично низкая база для сравнения, как то российские транзитные ограничения. Также свое влияние оказало повышение потребительского спроса на фоне роста показателей минимальной зарплаты. 

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует ускорение роста внутреннего валового продукта в 2017 году до 2,8%. 

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2017 году рост ВВП в Украине составит 2,4%. 

 

 
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