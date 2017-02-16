По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2017 году рост ВВП в Украине составит 2,4%. Об этом говорится консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте министерства.

«В 2017 году все эксперты ожидают оживления развития экономики по сравнению с 2016 годом. Так, консенсусная оценка роста ВВП в 2017 году составляет 2,4%», - говорится в сообщении.

В то же время инфляция прогнозируется экспертами на уровне 11% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует ускорение роста внутреннего валового продукта в 2017 году до 2,8%. Также НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.