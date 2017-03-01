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Сегодня, 1 марта, Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» закончило процесс корпоратизации и стало акционерным обществом, сообщает пресс-служба компании.
 
Отмечается, что государственным регистратором утверждены все необходимые документы и устав компании, таким образом, процесс реорганизации предприятия завершен.
 
В компании напомнили, что ранее Министерство инфраструктуры Украины дало «зеленый свет» для акционирования национального оператора почтовой связи страны. Согласно этому решению, компания превращается в акционерное общество по образцу лучших европейских почтовых компаний, таких как Deutsche Post, Austria Post или PostNL. «Акционирование позволит «Укрпочте» создать независимый совет и привлечь финансовых партнеров для своих инвестиционных проектов. Однако акции предприятия будут полностью принадлежать государству, потому что «Укрпочта» находится в списке стратегических предприятий страны. В соответствии с приказом министра инфраструктуры Украины ПАО «Укрпочта» является правопреемником УГППС «Укрпочта», – говорится в сообщении.
 
«Преобразование «Укрпочты» в акционерное общество является важным для компании шагом. Эта процедура позволяет создать прозрачную эффективную государственную компанию нового образца, привлекать для ее развития международные инвестиции, и как следствие - значительно повысить качество работы для обеспечения основных клиентских потребностей», - отметил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
 
В ближайшее время ожидается создание и утверждение наблюдательного совета предприятия.
ForUm

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