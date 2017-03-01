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Украинцы даже после последнего этапа повышения тарифов на электроэнергию будут платить в 3,5 раза меньше, чем среднеевропейский потребитель.

Об этом на брифинге заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, сообщает Укринформ.

«Если сравнить второй блок (кто потребляет свыше 100 кВт-час в месяц и получит тариф 1,68 грн. - Ред.) с другими европейскими странами, можно увидеть, что их тариф в 3,5 раза ниже, чем среднеевропейский, составляющий почти 6 грн», - сказал Вовк.

По его данным, самый высокий в Европе тариф на электрическую энергию зафиксирован в Дании - 8,80 грн, а самый низкий - в Болгарии, где он составляет 2,74 грн за кВт-час.

Напомним, в Украине с 1 марта в среднем на 25% повысились тарифы на электроэнергию для населения. Это пятый и последний этап из запланированных по удорожанию электричества.
ForUm

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