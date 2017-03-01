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В связи с запланированным капитальным ремонтом взлетно-посадочной полосы с 14 по 24 мая 2017 года аэропорт «Киев» (Жуляны) будет закрыт. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Эта зима была очень сложной по метеоусловиям, с перепадом температур, ледяными дождями и оттепелью. Все это сказалось не только на состоянии автомобильных дорог, но и на состояние ВПП», - отмечается в сообщении.

Во время ремонта ВПП все полеты, которые ранее обслуживал Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), будет обслуживать Международный аэропорт «Борисполь».

Для координаций действий в связи с подготовкой к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями, а также для строгого выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб.

 
ForUm

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