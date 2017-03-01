Украина находится на финальной стадии переговоров с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом, но меморандум о сотрудничестве, который оговаривает дальнейший перечень реформ для получения очередного кредитного транша от Фонда, пока не подписан.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на близкий к переговорам источник.

«Меморандум пока не подписан», - сообщил источник.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом, открыв путь для выплаты очередного транша кредита в размере $1 миллиард.