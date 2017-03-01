также в разделеЭкономика
Украинцы будут платить за электроэнергию в 3,5 раза меньше европейцев 11
В Украине снова подорожал алкоголь 22
Омелян рассказал, во сколько обойдется ремонт дорог 10
«Укрпочта» стала акционерным обществом 25
Кутовой: Покупку земли нужно разрешить только украинцам 16
В январе ВВП вырос на 5,1% 19
НБУ: Меморандум с МВФ подпишут в ближайшие дни 30
Reuters: Украина подписала меморандум с МВФ 81
«Укртелеком» прекратил работу на оккупированной части Донецкой области 93
Кабмин утвердил порядок перемещения товаров через линию соприкосновения 147
В Украине наблюдается не рост, а сокращение инвестиций 122
В Украине в январе снизилась средняя зарплата 51
Украина является совладельцем одного из крупных портов во Вьетнаме 54
Ахметов попал в рейтинг миллиардеров от Bloomberg 48
В Украине снова подорожала электроэнергия 92
Металлурги посчитали возможные убытки от блокады Донбасса 106
Украина увеличила экспорт сахара в 33 раза 82
Облгазы заставят платить за эксплуатацию газораспределительных сетей 47

Украина находится на финальной стадии переговоров с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом, но меморандум о сотрудничестве, который оговаривает дальнейший перечень реформ для получения очередного кредитного транша от Фонда, пока не подписан.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на близкий к переговорам источник. 

«Меморандум пока не подписан», - сообщил источник. 

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом, открыв путь для выплаты очередного транша кредита в размере $1 миллиард.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Ботинки зимние