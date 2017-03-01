Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом, открыв путь для выплаты очередного транша кредита в размере $1 миллиард.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Национальном банке Украины.
«Украинская сторона подписала обновленный меморандум о сотрудничестве», – сказал изданию источник.
Напомним, Международный валютный фонд не включил в свой календарь в феврале вопрос выделения Украине следующего транша.
В МВФ надеются завершить переговоры по третьему траншу для Украины на следующей неделе.
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