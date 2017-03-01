Сотрудники «министерства государственной безопасности» «ДНР» задержали жительницу Донецка Валентину Бучок по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает ДАН.

«МГБ ДНР» выявлен и задержан агент СБУ — Бучок Валентина Николаевна, 13 августа 1965 года рождения, — говорится в сообщении пресс-службы. — В результате контрразведывательных мероприятий установлено, что в августе 2016 года при проезде украинского блокпоста, расположенного в городе Марьинка, Бучок была завербована сотрудниками СБУ. Впоследствии данными сотрудниками посредством мобильной связи гражданкой Бучок было отработано задание по сбору информации о военнослужащих ВС «ДНР» (места проживания, состав семьи), местах дислокации воинских частей ВС ДНР, а также важных объектах инфраструктуры города».

В «ДНР» заявили, что задержанная работала электромонтером ПАО «ДТЭК», что «давало ей возможность беспрепятственно получать доступ в дома и квартиры военнослужащих, а также заходить на территорию промышленных и коммунальных предприятий Донецка».

По данным «МГБ», полученная от подозреваемой информация использовалась сотрудниками украинских спецслужб для организации диверсионно-террористической деятельности на территории «ДНР».

В настоящий момент ведутся следственные мероприятия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 320 УК ДНР (Государственная измена).

«Как следует из опубликованной «МГБ» видеозаписи допроса Бучок, задержанная, которая в прошлом была судима по статье 95 УК УССР (Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения), не скрывает своих проукраинских взглядов», – резюмирует издание.