Заместитель министра по оккупированным территориям и переселенцам Георгий Тука призвал Генеральную прокуратуру и Службу безопасности привлечь к уголовной ответственности организаторов торговой блокады ОРДЛО.

Об этом он написал в Facebook.

«Генеральной прокуратуре и СБУ хватит «наблюдать» - организаторы блокады (Садовый, Березюк, Семенченко, Соболев, Парасюк) должны быть привлечены к уголовной ответственности», - отметил Тука.

Начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что торговую блокаду Донбасса развернул

мэр Львова Андрей Садовый.