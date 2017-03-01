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На строительстве жилого дома на ул. Лютеранской в Киеве от удара током погиб рабочий. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«На строительстве многоэтажного жилого дома погиб 40-летний рабочий - уроженец Винницкой области. По предварительным данным, в результате нарушения правил безопасности его смертельно травмировано электротоком», - говорится в сообщении.

Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования полиция выясняет все обстоятельства случившегося и устанавливает лиц, причастных к этому трагическому событию.
ForUm

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