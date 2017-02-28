Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию «Рух новых сил».

Об этом в Facebook сообщил бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

«Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию «Рух новых сил». Эта, казалось бы, мелочь делает наш движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», - отметил он.

Саакашвили добавил, что во многих городах и областях Украины уже есть представительства партии.