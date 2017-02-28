также в разделеПолитика
Безвиз для Украины: Переговоры в ЕС завершились успешно 47
Климкин: Крым превратился в «серую зону» террора и репрессий 26
Завтра Кабмин примет решение о правилах торговли с ОРДЛО 43
Билозир отрицает поездки в Москву 28
Савченко о формате переговоров по пленным: «Порошенко – Путин» и «я – Захарченко» 43
Савченко попала в ОРДЛО «козьими тропами» 50
Гройсман зовет «блокадников» на металлургические предприятия 69
Суд продлил арест Ефремову 39
В ООН отреагировали на признание Россией паспортов «Л/ДНР» 776
В ЕС начинаются межинституционные переговоры о безвизе для украинцев 43
Швейцария готова отменить визы для украинцев после решения ЕС 131
Турчинов: В 2014 году РФ планировала штурмовать украинские воинские части в Крыму 119
Порошенко надеется, что метро в Днипре построят через 3-4 года 37
Порошенко наградил врачей больницы им. Мечникова за спасение бойцов АТО 28
ЕС включил Крым и Донбасс в приоритеты на встречах ООН 47
Порошенко поручил выделить военному госпиталю в Днипре 10 миллионов 25
В Раду зашел человек из «Рошена» 117
В Кремле присоединились к требованиям «Л/ДНР» по блокаде 198

Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию «Рух новых сил».

Об этом в Facebook сообщил бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

«Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию «Рух новых сил». Эта, казалось бы, мелочь делает наш движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», - отметил он.

Саакашвили добавил, что во многих городах и областях Украины уже есть представительства партии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги
Ботинки зимние