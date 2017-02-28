Президент Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами военнослужащих Вооруженных сил и бойцов Национальной гвардии Украины, участвующих в АТО.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, орденами и медалями награжден 61 военнослужащий, среди них 17 – посмертно.

Так, орденом Богдана Хмельницкого награжден младший лейтенант Сергей Галаш – командир разведывательной роты 54-го отдельного разведбата оперативного командования «Север», уроженец Керчи (Крым).

8 октября 2016 года разведывательная группа Галаша из состава роты глубинной разведки выполняла задания с целью проведения основополагающих действий на предполагаемом пути выдвижения диверсионно-разведывательных групп противника для захвата пленных и образцов вооружения в районе Водяного.

В ходе проведения засады были уничтожены двое членов НВФ и один захвачен в плен с оружием и личными документами. При выходе разведывательной группы из района ведения разведки противник открыл огонь из стрелкового оружия, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Младший лейтенант Галаш, управляя действиями группы огневой поддержки на БРМ-1К, огнем подавили огневые средства противника. Благодаря его умелым действиям разведывательная группа смогла без потерь выйти в безопасное место и вывести пленника.

Орденом «За мужество» (посмертно) награжден солдат Роман Гавриленко – гранатометчик мотопехотного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады.

28 мая 2016 года, выполняя боевую задачу на наблюдательном посту «Умань», обнаружив диверсионно-разведывательную группу, которая вела наблюдение за нашими позициями, солдат Гавриленко вступил в бой с врагом, в результате которого погиб от полученных ранений. Благодаря действиям солдата было сорвано дальнейшее продвижение НВФ вглубь позиций батальона.

Орденом «За мужество» награжден старший солдат Роман Малышевский – водитель противотанково-пулеметного отделения 59-й отдельной мотопехотной бригады.

«С 15 сентября 2015 года по настоящее время Малишевский защищает Украину от российской агрессии. За все время прохождения службы непосредственно на линии соприкосновения с противником старший солдат неоднократно участвовал в отражении нападений ДРГ», - говорится в сообщении.

14 августа 2016 года Малишевский нес боевое дежурство на наблюдательном пункте «КЛИН». Несмотря на неблагоприятные погодные условия вместе со своими собратьями украинские военные обнаружили группу ДРГ противника, в количестве трех человек. Когда ДРГ противника подошла к позиции наблюдательного пункта, произошло боестолкновение.

Малишевский после окончания боекомплекта в пулемете из окопа забросал противника гранатами, в результате чего один член НВФ был обезврежен, а группа отступила. После осмотра территории был обнаружен раненый противник, который пытался подползти к пулемету, чтобы открыть огонь, однако был обезврежен.