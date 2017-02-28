Управляющий партнер компании PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллинан назван основным виновником конфуза на церемонии вручения «Оскаров», сообщает ВВС.

Согласно заявлению, опубликованному компанией, которая уже много лет занимается подсчетом голосов членов американской киноакадемии, Куллинан перепутал конверты с именами победителей, а когда ошибка обнаружилась, он и его коллега Марта Руиз действовали недостаточно быстро, чтобы ее исправить.

На церемонии вручения премий «Оскар» случился большой конфуз: вместо «Лунного света» лучшим фильмом был объявлен мюзикл «Ла-Ла Ленд». Ошибку исправили, но многие задаются вопросом, как подобное могло произойти.

Два человека - представители аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers - подсчитывают голоса и заранее знают победителей.

Каждый из них имеет полный набор конвертов с карточками, на которых значатся имена победителей, - на случай, если с одним из конвертов что-то произойдет.

Во время церемонии представители PriceWaterhouseCoopers стоят по обе стороны сцены и передают конверты ведущим перед каждым эпизодом награждения.

После того, как Эмме Стоун был присужден «Оскар» в номинации «Лучшая актриса», второй аналогичный конверт был по ошибке вручен ведущему Уоррену Битти, который как раз должен был объявить победителя в категории «Лучший фильм».

«PriceWaterhouseCoopers берет на себя полную ответственность за серии ошибок и нарушений установленных протоколов в ходе церемонии вручения «Оскаров», - говорится в заявлении.

«Брайан Куллинан ошибочно передал ведущим резервный конверт в номинации «Лучшая актриса» вместо конверта за лучший фильм», - уточняет компания.

Куллинан работает в PricewaterhouseCoopers в течение 20 лет. Как написано в его «Твиттере», он также отвечает за сохранность тайны и подсчет голосов при голосовании за победителей премии «Оскар».

Напомним, лучшим фильмом на церемонии Оскар стала кинолента «Лунный свет».