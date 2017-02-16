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Украина и Международный валютный фонд находятся на финальной стадии подписания меморандума о сотрудничестве, а заседание Совета директоров МВФ может быть за две-три недели.

Об этом в эфире канала Интер сказал министр финансов Александр Данилюк, сообщает Укринформ.

«Мы сейчас на завершающей стадии и в ближайшее время согласуем все вопросы. Сначала подписывается меморандум, затем назначается совет директоров. Я ожидаю, что это может быть через две-три недели, а потом вопрос дней, когда транш поступает в Украину», - сказал Данилюк.

Он отметил, что эти средства направляются в резервы Национального банка и дополнительно укрепляют гривню.

«Сейчас не вижу каких-либо оснований для серьезных изменений курса», - отметил Данилюк.

Напомним, ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша в рамках $17,5-миллиардной кредитной программы продвигаются хорошо.
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