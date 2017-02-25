После нескольких мощных обстрелов со стороны НВФ, в Авдеевке исчезло электроснабжение. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
«Вчера около 23.00, в результате нескольких мощных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, в Авдеевке исчезло электроснабжение», - говорится в сообщении.
Как сообщают офицеры Оперативного пресс-центра, в городе постепенно снижается температура в системе отопления. Ощутимые проблемы с мобильной связью и доступом к сети Интернет. Критические объекты инфраструктуры продолжают подсоединять к электрогенераторов.
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