Накануне встречи глав национальных парламентов стран ЕС по случаю празднования 60-летнего юбилея Евросоюза главы парламентов четырех стран-основательниц ЕС призывают к более тесной политической интеграции в ЕС.

Об этом говорится в открытом письме председателей нижних палат парламентов Франции, Германии, Люксембурга и Италии, опубликованном в итальянской La Stampa, сообщает «Европравда».

«Именно сейчас настало время перейти к более тесной политической интеграции, к созданию Федеративного Союза государств с большими полномочиями.

Мы знаем, что такая перспектива вызывает сильное сопротивление, но нельзя допускать, чтобы из-за бездействия все было парализовано.

Те, кто верит в европейские идеалы, должны получить возможность возродить ЕС на новом уровне, а не беспомощно наблюдать за его упадком.

Другие страны-члены ЕС, которые не захотят сразу присоединиться (к Европейськой Федерации. - Ред.), должны получить возможность сделать это позже», – говорится в тексте письма.

Подписанты письма выразили убеждение в том, что Европа должна объединяться на фоне больших трудностей, с которыми столкнулся ЕС.

«Мы должны иметь мужество, чтобы отдать часть суверенитета во многих секторах, в которых разрозненные действия государств сейчас абсолютно неэффективны и обречены на провал: от глобального потепления до энергетической политики, от финансовых рынков до правил иммиграции, от уклонения от уплаты налогов до борьбы с терроризмом», – подчеркивают инициаторы письма.

«С этой точки зрения, юбилейные торжества в Риме должны стать хорошей возможностью для активизации духа учредительных договоров Европейского сообщества государств. Эту возможность нельзя упускать», – резюмируют авторы заявления.