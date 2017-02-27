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Совет Евросоюза включил вопрос нарушения прав человека в аннексированном Крыму и на востоке Украины в документ относительно приоритетов ЕС на встречах Организации Объединенных Наций по правам человека в 2017 году.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию Совета ЕС.

«В свете глубокой обеспокоенности ситуацией с правами человека на Крымском полуострове и серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями, связанными с конфликтом на востоке Украине, ЕС будет и впредь поддерживать инициативы Украины для решения этих вопросов в рамках Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи, а также предоставлять полную поддержку мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в решении Совета ЕС изложены основные направления действий ЕС на встречах ООН по правам человека в ближайшие месяцы. В частности, в документе говорится, что ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.

 

 

 
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