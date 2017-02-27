Так называемые «депутаты народного совета «ДНР» приняли поправки в «закон» «О налоговой системе», обязывающие всех предпринимателей и предприятия, зарегистрированных в Украине, до 1 марта «заключить договоры с налоговыми агентами «республики».



Данное решение объясняется тем, что «на фоне экономической блокады Донбасса в «ДНР» продолжают работать предприятия, зарегистрированные на украинской территории и не пополняющие бюджеты «республики».



Согласно «поправкам», в случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами, на предприятиях будут введены внешние администрации, сообщает «Остров».



В предыдущей «редакции» документ предусматривал срок регистрации до 31 марта, однако на «второе чтение» «законопроект» был представлен в откорректированном виде.



«Мы предлагали заключить договоры с налоговыми агентами до 31 марта, но, учитывая заявление глав «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницкого, определен другой срок, до 1 марта», — заявила «вице-спикером парламента «ДНР» Ольга Макеева.

Напомним, главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

Как известно, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.