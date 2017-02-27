также в разделеОбщество
27 февраля. Картина дня 30
В Украине ожидается резкое потепление 32
Запасов воды в Авдеевке хватит на два дня 17
Швейцария готова отменить визы для украинцев после решения ЕС 34
Госпогранслужба составила в отношении Рубана админпротокол 10
Штаб: НВФ из танков и минометов уничтожают позиции «шахта Бутовка» 71
Тука: «Национализация» заводов НВФ приведет к их ограблению и закрытию 140
Электроснабжение Авдеевки восстановлено 29
В РФ завели новые дела на украинских военных 23
Командующий Нацгвардии: Решение по деблокированию Донбасса должен принять суд 58
КПВВ в зоне АТО продлили время работы 20
Кременчуг выставит Львову счет за мусор 78
Нацполиции не хватает 20% сотрудников 24
В Авдеевке до вечера может появиться свет 14
Сегодня начинается Великий пост: в УПЦ рассказали об особенностях первой седмицы Великой Четыредесятницы 119
Рубану запретили ездить в ОРДЛО и перевозить пленных 180
Под Киевом накрыли цех с суррогатным алкоголем на 1,6 миллиона 32
«Евровидение-2017» будут вести трое мужчин 45

Так называемые «депутаты народного совета «ДНР» приняли поправки в «закон» «О налоговой системе», обязывающие всех предпринимателей и предприятия, зарегистрированных в Украине, до 1 марта «заключить договоры с налоговыми агентами «республики». 

Данное решение объясняется тем, что «на фоне экономической блокады Донбасса в «ДНР» продолжают работать предприятия, зарегистрированные на украинской территории и не пополняющие бюджеты «республики». 

Согласно «поправкам», в случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами, на предприятиях будут введены внешние администрации, сообщает «Остров»

В предыдущей «редакции» документ предусматривал срок регистрации до 31 марта, однако на «второе чтение» «законопроект» был представлен в откорректированном виде. 

«Мы предлагали заключить договоры с налоговыми агентами до 31 марта, но, учитывая заявление глав «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницкого, определен другой срок, до 1 марта», — заявила «вице-спикером парламента «ДНР» Ольга Макеева. 

Напомним, главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

Как известно, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги
Ботинки зимние