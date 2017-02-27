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Президент Украины Петр Порошенко встретился коллективом Днипровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова и вручил награды врачам и военным медикам, которые оказывают помощь раненым украинским бойцам. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Ваша героическая круглосуточная работа по спасению жизней воинов известна всей Украине. Я лично слышал на фронте слова благодарности врачам. Такой атмосферы заботы и ответственности, которую создаете вы, чтобы спасти украинских героев, я нигде не видел», - поблагодарил врачей Порошенко.

Так, за значительный личный вклад в оказание квалифицированной медицинской помощи участникам антитеррористической операции, высокое профессиональное мастерство медалью «Защитнику Отечества» награжден старший лейтенант медицинской службы Юрий Ухач, медалью «За труд и доблесть» - врач-лаборант 385 военного госпиталя Юлия Сизоненко.

Почетное звание «Заслуженный врач Украины» присвоено заведующей отделением Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Светлане Мороз и заместителю главного врача Нине Рубан.

Старший лейтенант медицинской службы Юрий Ухач неоднократно совершал вылет на вертолете в населенные пункты, где проводятся боевые действия, проводил эвакуацию раненых из зоны обстрелов.

Врач-лаборант Юлия Сизоненко с первых дней проведения АТО оказывает медицинскую помощь военнослужащим, в частности оказала помощь более 3 тыс. военнослужащих, которые находились на стационарном и амбулаторном лечении в Днепропетровском военном госпитале.

 
ForUm

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