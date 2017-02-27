В Чернигове во время задержания вооруженных преступников двое полицейских получили ранения, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

«В ходе операции, проведенной подразделением спецназа ГУНП в Черниговской области в одном из спальных массивов Чернигова, был задержан вооруженный автоматическим оружием человек, подозреваемый в совершении ряда особо тяжких преступлений», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин, пытаясь избежать возмездия, преступник применил оружие. Ему удалось ранить двух бойцов спецподразделения. Оба полицейских госпитализированы. С подозреваемым будут проводиться следственные действия.

«Своим поступком спецназовцы спасли не одну человеческую жизнь в Чернигове», – сказано в сообщении.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook сообщил, что это произошло сегодня во время штурма квартиры, где скрывался злоумышленник, который совершил в Чернигове нападение на ломбард и ранил сотрудника. «24 февраля в 20:05 неизвестный выстрелил из автомата с глушителем в воздух и по сотруднику ломбарда. Ничего не похитив - убежал. сотрудник ломбарда получил огнестрельное ранение головы (госпитализирован). С места происшествия изъято 22 гильзы от патронов калибра 5.45 мм», – отметил он.

«Тогда преступнику удалось убежать. И вот сегодня уголовный розыск и спецназ взяли штурмом квартиру, в которой скрывался преступник. Во время штурма злоумышленник бросил гранату. При задержании ранены двое полицейских. Один из них, 38-летний майор полиции, спецназовец КОРД - тяжело ранен. Он получил ранения в живот от взрыва гранаты. Бойца эвакуируют в больницу. Ранен и преступник», – подчеркнул Князев.