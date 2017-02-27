Эти дни православные христиане вступают в период Великого поста, который состоит из Великой Четыредесятницы и Страстной седмицы. За этот длительный период воздержания в еде и веселье каждый христианин старается очистить свое тело и душу от всего греховного. О том, как начать поститься, о строгости поста для военных и детей, а также об особенностях первой недели Великого поста рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

О важности прощения

Великий пост является главным постом во всех христианских церквях, цель которого - подготовить христианина к празднованию Пасхи. В этот период верующие отказываются от мясных, молочных продуктов, а в самые строгие дни и вовсе от принятия пищи. Однако, пост – это не просто диета, а, прежде всего, воздержания души от греховных мыслей.

«Несмотря на то, что Великий пост повторяется из года в год, для православного человека это всегда что-то новое. Великий Пост – это период, когда человек должен задуматься о том, что является для него важнейшей ценностью. Человек живет ради Вечности, но для того, чтобы жить вечно, мы должны приготовить себя жить в этой Вечности. Это означает, что мы должны очистить свое сердце, чтобы Бог присутствовал в нашей жизни. Великий пост - это период ограничения в себе всего того, что мешает быть собой», - рассказал митрополит Антоний.

Первая седмица Великого поста – особенно строгая. В эти дни священнослужители рекомендуют всем верующим по возможности ежедневно бывать в храме, где читают особые молитвы. А начинать пост нужно - с прощения.

«Прежде всего, когда мы вступаем на поприще Великого поста, надо простить человеку, который рядом с нами - простить от всей души. Господь говорит, что если мы не простим тому человеку, который рядом с нами, его маленькие грехи, то Господь не простит нам те грехи большие, которые мы свершаем против Бога. Поэтому посту предшествует Прощеное воскресенье. И в этот день каждый верующий должен попросить прощения у того человека, который ему причинил боль, и простить сам. Если нет возможности сделать это при встрече, нужно простить в душе. Для того, чтобы к началу поста в сердце не было никакой ненависти и агрессии», - объясняет митрополит.

О посте для начинающих и военных

Тем людям, которые впервые вступают в пост, священнослужители рекомендуют начать с общения с духовником. Поскольку для многих людей все каноны церковного поста выполнять довольно сложно, священник может «смягчить» некоторые ограничения.

«Надо понимать, что у каждого человека разные возможности, проблемы со здоровьем, профессиональные ограничения. Главное, чтобы пост не был тягостным для человека. Ограничения в пище – это не самоцель. Прежде всего, пост - это наше сердце, наши мысли, чувства. Важно, чтобы постящийся человек не упал в уныние, а оно появляется тогда, когда человек ставит перед собой ту цель, которой он не может достичь. Главная цель поста - очищение сердца и своей природы от всего греховного».

Придерживаться поста многие люди не могут по роду своей деятельности. Это касается, прежде всего, тех людей, которые выполняют тяжелый физический труд либо находятся в армии. Церковь смягчает таким людям воздержание в пище, однако рекомендует в этот период усиленно молиться, исповедоваться и причащаться.

«Независимо от того, чем человек занимается, он должен прочувствованным любовь Божию через Великий пост. Не все могут выполнять все церковные установки по роду занятий. Это касается и военных, которые несут большой подвиг, защищая целостность нашего государства. Поэтому для солдат эти ограничения являются более простыми, важно осознать свои грехи, чем бы мы ни занимались, чтобы возникло желание стать лучше, ощутить благодать».

О детском посте

Приучать к посту детей также нужно с небольших ограничений. Поскольку пост может стать тяжелой нагрузкой на растущий организм, главное – научить ребенка сдерживать свои желания.

«Главное, чтобы ребенок не ощутил неприязни к посту, как к чему-то ограничивающему его свободу. Важно, чтобы родители не просто ограничивали детей, но объяснили, почему это необходимо. В каждом из нас есть страсти - кто-то любит шоколад, именно в этом нужно и попытаться себя ограничить. И дети должны пост воспринимать с радостью – как возможность ограничить свои желания. Чтобы с раннего возраста почувствовать важность Великого поста».

Главная задача первой недели Великой Четыредесятницы - успокоиться через молитву. В эти дни во всех храмах проходят длительные богослужения. Заканчивается первая неделя Великого поста большим праздником Торжества Православия - в этот день верующие благодарят Бога за то, что являются православными христианами.