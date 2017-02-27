Сегодня, 27 февраля, около 15:00 на трассе Бахмут - Майорск 54-летний водитель автобуса «БАЗ» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, сообщает отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции в Донецкой области.

Отмечается, что автобус перевозил из Майорска в Бахмут 53 пассажиров. За медицинской помощью обратились семь человек.

По предварительной информации существенных телесных повреждений пассажиры не получили. Детей среди пассажиров нет.



Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

