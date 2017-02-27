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Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявляет, что на должность председателя Верховной Рады Украины не претендует и в коалицию фракция не войдет.

По его словам, речь идет о фейковых новостях, что «Радикальная партии» ведет тайные переговоры об участии в формировании новой коалиции или присоединении к старой коалиции, и за это ему предлагают пост спикера. «Мы не принимаем участия в формировании никаких коалиций, мы не собираемся примыкать к коалиции БПП и «Народного фронта», потому что коалиции в парламенте нет», - подчеркнул Ляшко, сообщает УНИАН.

Комментируя слухи о том, что якобы ему за участие в коалиции предлагают должность председателя ВР, Ляшко отметил: «Меня не интересует должность спикера. Потому что я собираюсь баллотироваться на следующих президентских выборах в президенты Украины и надеюсь, что с вашей поддержкой, с Божьей помощью, победим на этих выборах».

Напомним, ранее народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил, что новую коалицию в действующем парламенте необходимо создавать только на основе новой экономической программы правительства. 

20 февраля «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Радикальная партия» подписали декларацию единства.
ForUm

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