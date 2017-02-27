Суд арестовал резиденцию президента Украины в Форосе (аннексированный Россией Крым).

Об этом в интервью Украинским новостям сообщил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов.

«Нами ведется следствие, в рамках которого наложен арест (на резиденцию президента Украины в Форосе)», - сказал он.

Прокурор отметил, что согласно действующему законодательству арест, как мера обеспечения иска прокурора, накладывается исключительно на имущество собственника, в данном случае собственником является Украина.

Также Мамедов добавил, что, учитывая положения закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», меры по аресту частного имущества не принимались из-за отсутствия оснований.