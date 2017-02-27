Оскандалившийся из-за Крыма народный депутат Андрей Артеменко заявляет, что не предлагал сдать полуостров в аренду, а якобы «искал компромисс», который позволил бы всем участникам конфликта «сохранить лицо». Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает LIGA.net.

«Моя ключевая идея - предложить всем сторонам компромисс. Он должен отображать наши национальные интересы, но и позволить всем сторонам выйти из конфликта с сохраненным лицом», - сказал он.

Депутат отметил, что, по его мнению, Украина из конфликта с РФ должна выйти, сохранив границы 1991 года, но минский процесс для этого якобы не годится.

«Что касается Крыма, основой мирного урегулирования на полуострове может быть экспертная идея, например, двойной суверенитет. Или международная администрация на переходный период. Это позволит восстановить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно. Полуостров не может быть передан в аренду. Это территория Украины. Мы можем говорить о платном использовании некоторых инфраструктурных объектов... например, об использовании базы ЧФ РФ, которая сейчас и так находится в платном использовании и договор о таком использовании не денонсирован», - пояснил депутат.

«Севастополь передан в пользование РФ на условиях двустороннего договора от 28 мая 1997 года о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины. То есть юридически Украина фактически передала Севастополь в аренду РФ. Если эти действия, по мнению ГПУ, являются преступлением, то где дела против президента Кучмы и депутатов Верховной Рады, которые подписывали и ратифицировали эти договоры?», - заявил Артеменко.

Помочь с урегулированием ситуации на востоке страны, по мнению Артеменко, могла бы международная администрация под руководством ООН и ОБСЕ.

«За два года она восстановит верховенство права на этих территориях и может адаптировать их к демократическим выборам. Процесс амнистии, который нужен, чтобы прекратить войну, будет проходить вместе с созданием международного трибунала», - сказал он и добавил, что также необходима всеохватывающая конституционная реформа, которая должна касаться не только статуса отдельных территорий Луганской и Донецкой областей.

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля Радикальная партия исключила Артеменко из состава фракции. Ляшко заявил, что перед публикацией плана Артеменко летал в Москву.

Народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, «план Артеменко – на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова».

В партии «Оппозиционный блок» отрицают любое отношение к плану Артеменко.

21 февраля прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против нардепа по статье государственная измена.