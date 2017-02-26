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Правительство Японии 18 марта на переговорах в Токио представит России детальный план совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Об этом сообщает «Апостроф» с ссылкой на газету Nikkei.

В плане содержатся инициативы по вопросам медицины, рыболовства, экологии и туризма. В частности, Япония предлагает оказывать дистанционную медицинскую помощь жителям островов. Этим будут заниматься врачи больниц с северного острова Хоккайдо, которые смогут через интернет консультировать как российских медиков, так и самих пациентов.

Кроме этого, Токио планирует организовывать морские круизы для японских туристов на некоторые острова южных Курил. Также на переговорах обсудят вопрос создания совместных предприятий по переработке рыбы и производству ценных моллюсков под названием морское ушко.

Напомним, спор о принадлежности южнокурильских островов является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны.

Как сообщалось, генсекретарь Совета национальной безопасности Японии Сетаро Яти заявил, что допускает размещение американских военных баз на островах Южных Курил, поскольку любая территория Японии подпадает под договор о гарантиях безопасности с США.

 
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