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Польша будет строить новый газопровод до границы с Украиной. Оператор сети газопроводов компания Gaz-System уже выбрала исполнителя, ответственного за строительство новой трубы стоимостью $72 млн, сообщает «Капитал» с ссылкой на  пресс-службу компании.

Газопровод Германовичи-Страхоцина протянется до границы с Украиной, его строительством займется фирма PGNiG Technologie.

«Этот газопровод — важный элемент в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины», — проинформировала пресс-служба Gaz-System. Его протяженность составит 72 км. Помимо строительства газопровода планируется также расширить общую инфраструктуру.

Стоимость работ оценивается в 288 млн злотых ($72 млн), их завершение запланировано на 2019 год. Сообщается также, что новый газопровод станет важной частью восточной нити так называемого энергетического коридора Север-Юг.



 
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