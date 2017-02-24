Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 47 обстрелов, пятеро украинских военных ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяном, Гнутово, и Широкино. По Широкино огонь вели и БМП противника», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, из минометов различных калибров несколько раз НВФ обстреливали Троицкое, Дачу, Зайцево, Авдеевку. Также из гранатометов в течение всего дня - Авдеевку, Майорск, Зайцево, Пески, Луганское.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку, Троицкое и Новозвановку.