также в разделеПроисшествия
НВФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и забрали беспилотник миссии 27
НВФ снова обстреляли контрольный пост «Марьинка» 13
В кафе в Днипре произошла стрельба, есть раненые 43
В Харькове патрульный сбил парня на «зебре» 35
На Житомирщине от взрыва гранаты погиб военный 59
Водяное стало мишенью НВФ, поселок почти безлюдный 31
Сутки в АТО: 83 обстрела, один военный погиб, двое – ранены 105
На Закарпатье возле ресторана расстреляли мужчину 70
Найденный мертвым на Луганщине пограничник подорвался на взрывном устройстве 37
В центре Львова произошла массовая драка с участием белорусов 360
В Коломые горел военный палаточный городок, есть пострадавшие 68
В Одессе произошла потасовка во время возложения цветов к Вечному огню 94
В Сумах со стрельбой задержали грабителя, ранен полицейский 94
За прошлые сутки на дорогах Украины погибли 8 человек 22
Пограничника нашли мертвым на обочине дороги в Луганской области 90
АТО: НВФ применили «Грады» и танки, один военный ранен 41
Стрельба в Кропивницком: Полиция расследует покушение на убийство 108
На Закарпатье перекрыли трассу для фур 90

Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 47 обстрелов, пятеро украинских военных ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяном, Гнутово, и Широкино. По Широкино огонь вели и БМП противника», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, из минометов различных калибров несколько раз НВФ обстреливали Троицкое, Дачу, Зайцево, Авдеевку. Также из гранатометов в течение всего дня - Авдеевку, Майорск, Зайцево, Пески, Луганское.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку, Троицкое и Новозвановку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Ботинки зимние