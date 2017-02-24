Министерство экономического развития и торговли отменит санкции по отношению к 15 импортерам сжиженного газа и их контрагентам в связи с тем, что Служба безопасности сняла претензии к ним.

Земельный суд Вены освободил в пятницу, 24 февраля, бизнесмена Дмитрия Фирташа под внесенный в 2014 году залог в 125 млн евро.

Национальный банк Украины разрешил украинцам без индивидуальных лицензий НБУ размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины.

Народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Татьяна Рычкова направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины о возбуждении уголовного дела в отношении народного депутата Надежды Савченко за подстрекательство военнослужащих Вооруженных сил Украины к свержению государственного строя.

В СБУ заявили, что проверяют эту информацию.

В то же время пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко заявила, что нардеп в конце прошлой недели действительно находилась в районе Авдеевки и общалась на блокпостах с военнослужащими, но она никого не призывала оставлять позиции и «идти на Киев», чтобы совершить государственный переворот.

Генеральная прокуратура заявляет, что в 2014 году Министерство внутренних дел закупило у России спецсредства для разгона активистов Майдана на основании рапорта бывшего тогда начальником департамента общественной безопасности МВД Алексея Крикуна.

Министерство финансов Украины поддерживает предложенные парламентским Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики изменения в Налоговый кодекс об особом режиме налогообложения на оккупированной территории или линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в Верховной Раде.

Судья Соломенского районного суда Елена Курова взяла самоотвод по делу бывшего исполнительного директора, исполняющего обязанности заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника.

Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прибыли в самопровозглашенную «ДНР» навещать украинских военнопленных.

Президент Петр Порошенко подписал указ о создании делегации Украины для участия в слушаниях Международного суда ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Руководитель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эртурул Апакан осуждает открытие огня по наблюдателям и захват беспилотного летательного аппарата миссии членами незаконного вооруженного формирования «ДНР».

Народный депутат Андрей Артеменко пришел на допрос в прокуратуру.

Правление Национального банка Украины определило системно важными банками на 2017 год ПАО КБ «Приватбанк», АО «Укрэксимбанк» и АО «Ощадбанк».

Авдеевка снова осталась без воды в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции. Руководство станции прекратило ее работу, но вода поступает к населению в штатном режиме.

За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 83 обстрела позиций украинских военных. Двое наших военных ранены, один – погиб.

На полигоне в Житомирской области в результате разрыва гранаты РПГ-22 погиб военный.