В Киеве в одной из воинских частей Национальной гвардии военнослужащий по неосторожности ранил себя из огнестрельного оружия, сообщили ForUm’у в пресс-службе Военной прокуратурой центрального региона.
Установлено, что в части отдельными военными должностными лицами не обеспечено соблюдение порядка обращения с оружием и боеприпасами, в результате чего оружие, выданное военнослужащему, оказалась заряженным.
В связи с этим, военнослужащий после получения оружия по неосторожности нанес себе огнестрельное ранение.
В настоящее время нацгвардеец направлен в Киевскую городскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи.
Военной прокуратурой Киевского гарнизона центрального региона Украины начато уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода военных должностных лиц указанной части.
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