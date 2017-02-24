В Киеве в одной из воинских частей Национальной гвардии военнослужащий по неосторожности ранил себя из огнестрельного оружия, сообщили ForUm’у в пресс-службе Военной прокуратурой центрального региона.

Установлено, что в части отдельными военными должностными лицами не обеспечено соблюдение порядка обращения с оружием и боеприпасами, в результате чего оружие, выданное военнослужащему, оказалась заряженным.

В связи с этим, военнослужащий после получения оружия по неосторожности нанес себе огнестрельное ранение.

В настоящее время нацгвардеец направлен в Киевскую городскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона центрального региона Украины начато уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода военных должностных лиц указанной части.



