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Национальный банк Украины разрешил украинцам без индивидуальных лицензий НБУ размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины, сообщает пресс-служба Нацбанка.
 
По данным регулятора, отныне физические лица смогут размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий НБУ. Например, без лицензий НБУ украинцы смогут размещать на зарубежных счетах средства, полученные ими за пределами Украины в качестве заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов, дивидендов и тому подобное.
 
Также физические лица смогут без индивидуальных лицензий НБУ осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины. Например, проводить инвестирование с зарубежных счетов, реинвестировать средства за пределами Украины, проводить торговлю финансовыми инструментами на иностранных биржах, и тому подобное.
 
В то же время, как отметили в НБУ, физические лица, как и раньше, должны иметь индивидуальные лицензии НБУ для осуществления перевода средств из Украины с целью их инвестирования или размещения на зарубежных счетах. Это является требованием декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля», которая направлена ​​на предотвращение непродуктивного оттока капитала из страны.
 
«Подчеркиваем, что возможность проведения ряда операций по размещению средств на зарубежных счетах и ​​осуществление инвестиций за пределы Украины без индивидуальных лицензий НБУ не освобождает физических лиц от обязанности декларировать доходы и платить налоги с них в Украине в соответствии с национальным законодательством», – говорится в сообщении.
 
Изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 23 февраля №14 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Они вступают в силу с 25 февраля 2017 года.
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