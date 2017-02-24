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Государственная аудиторская служба Украины в 2016 году провела почти 2,7 тысячи проверок на более 2,4 тысячи предприятий, учреждений и организаций, по итогам которых выявила потери финансовых и материальных ресурсов на более чем 2,6 миллиарда гривен. Об этом говорится в публичном отчете о деятельности службы за 2016 год.

Согласно документу, бюджеты всех уровней, бюджетные учреждения и организации, предприятия лишились возможности получить причитающиеся им доходы в сумме почти 1,3 миллиарда гривен, в том числе бюджеты всех уровней - более 440,2 миллиона гривен, сообщает УНИАН.

Более 1,9 тысячи предприятий, учреждений и организаций провели незаконные и нецелевые расходы, а также допустили недостачи материальных и финансовых ресурсов на сумму более 1,3 миллиарда гривен, в том числе почти 780,4 миллиона гривен - по операциям с бюджетными средствами.

Также сообщается, что в течение года Госаудитслужба передала в правоохранительные органы более 1,4 тысячи ревизионных материалов, по результатам которых правоохранители начали 669 досудебных расследований.

 
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