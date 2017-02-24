На картах Google запущен 3D-тур по Верховной Раде Украины в режиме Street View, сообщается в официальном блоге компании.

«Впервые в Украине государственный институт такого уровня приглашает на виртуальную экскурсию по главных залах и кулуарах, и теперь каждый желающий может посетить Верховную Раду, не отходя от своего компьютера или мобильного устройства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что гости смогут прогуляться по сессионному залу. Пользователи даже смогут выбрать точку обзора - посмотреть на зал с трибуны, рассмотреть место работы депутата. Кроме того, можно заглянуть в кулуары и увидеть, где общаются депутаты в перерывах между заседаниями.

Во время виртуальной экскурсии пользователи будут иметь уникальную возможность увидеть «Флаг Независимости» - большой (8х4 метра) флаг, который депутаты первого созыва внесли в зал 24 августа 1991. Этот флаг был вывешен на короткое время в кулуарах на День Флага прошлого года, и его удалось сфотографировать этот момент. Кроме флага в кулуарах можно будет рассмотреть экспозицию «артефактов Независимости» - разнообразные экспонаты, связанные с борьбой Украины за независимость: флаги, черновик Акта провозглашения независимости, Первый универсал и многое другое.



«Сегодня Верховная Рада Украины присоединяется к клубу открытых парламентов мира и приглашает в виртуальный 3D-тур вместе с технологией Street View на Картах Google. Отныне каждый желающий, так же как и в израильском Кнессете или Конгрессе США, сможет совершить виртуальное путешествие по центральному залу и в кулуарах Верховной Рады, почувствовать дух и настроение работы украинского парламента», – подчеркнул спикер парламента Андрей Парубий.