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Сформирован состав общественного совета при Национальном агентстве по предупреждению коррупции, сообщает пресс-служба НАПК.

Сегодня на учредительном собрании делегаты общественных объединений путем рейтингового голосования избрали 15 кандидатов из 44, предложенных общественными объединениями.

«Уверен, что новоизбранный общественный совет при НАПК будет эффективным медиатором между Национальным агентством и обществом», - отметил после завершения голосования руководитель аппарата НАПК, уполномоченный за проведение конкурса по формированию общественного совета Игорь Ткаченко.

Состав общественного совета при Национальном агентстве по предупреждению коррупции в течение 3 дней будет подан на утверждение Кабинета Министров Украины.

В общественный совет избраны: Аниськович Павел Юрьевич, Беловол Татьяна Дмитриевна, Бобыренко Виктор Анатольевич, Воробьев Вадим Вячеславович, Гусев Константин Александрович, Дрик Александра Николаевна, Езерский Константин Валерьевич, Кучма Остап Тарасович, Рыжов Глеб Олегович, Ромашко Юрий Игоревич, Свитлык Виталий Евгеньевич, Семерка Мирослав Олегович, Старченко Сергей Владимирович, Ступак Лариса Викторовна и Таран Виктор Викторович.
ForUm

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